fot. youtube.com

Choć od premiery ostatniej gry z serii Castlevania, czyli Lords of Shadow 2, minęło już ponad 10 lat, to marka ta nadal cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku doczekaliśmy się debiutu pierwszego sezonu serialu animowanego Castlevania: Nocturne, a jeszcze w tym miesiącu w sieciowym horrorze Dead by Daylight pojawi się Trevor Belmont i Drakula. Jak łatwo się domyślić, Belmont będzie nowym ocalałym (w zwiastunie podkreślono to sceną, w której sięga on po swój bicz, ale go nie znajduje), a słynny wampir zostanie kolejnym zabójcą.

Dead by Daylight x Castlevania - zwiastun nowej zawartości

Dead by Daylight: Castlevania będzie dostępne od 27 sierpnia.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy zaskakujący crossover z Castlevanią. W roku 2023 popularna gra niezależna Dead Cells otrzymała dodatek zatytułowany Return to Castlevania, w którym pojawiły się postacie, bronie, przeciwnicy i lokacje znane z kultowej serii Konami.