Xbox Games Showcase 2025 - poznaliśmy datę wydarzenia. Fani The Outer Worlds mają na co czekać

fot. Xbox

Reklama

Microsoft ujawnił datę i godzinę kolejnej edycji wydarzenia Xbox Games Showcase, podczas którego poznamy plany firmy na najbliższą przyszłość. Tuż po prezentacji odbędzie się drugi pokaz – The Outer Worlds 2 Direct – w całości poświęcony nowej grze RPG od studia Obsidian Entertainment. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć nowe materiały z rozgrywki oraz posłuchać wypowiedzi twórców. Warto przypomnieć, że nie będzie to pierwszy taki "podwójny" event. W poprzednich latach osobnych prezentacji doczekały się również Starfield oraz Call of Duty: Black Ops 6.

Xbox Games Showcase 2025 oraz The Outer Worlds 2 Direct będzie można oglądać m.in. na platformach YouTube i Twitch. Transmisja rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego i będzie dostępna w ponad 40 językach, z opcją audiodeskrypcji oraz tłumaczeniem na amerykański i brytyjski język migowy.

W oczekiwaniu na wydarzenie możecie też obejrzeć poniższe wideo opublikowane na oficjalnym kanale IGN. Przedstawiono na nim 11 minut rozgrywki z nadchodzącego RPG.