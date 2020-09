Xbox otworzył konto na TikToku i naśmiewa się ze swoich nowych konsol

Źródło: Twitter @AutomaticZen

TikTok znalazł się na celowniku administracji Donalda Trumpa. Aplikacje mobilne zniknęły ze sklepów mobilnych Google oraz Apple, a 12 listopada dostęp do platformy zostanie zablokowany dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Do tego czasu obecni użytkownicy mogą korzystać z serwisu bez żadnych przeszkód. Na przykład po to, aby obejrzeć filmy promujące nową generację konsol.

Microsoft postanowił wykorzystać popularność TikToka, aby za jego pośrednictwem dotrzeć do grona najmłodszych graczy. Nawet jeśli władzom USA nie da się dojść do porozumienia z twórcami aplikacji, ta zostanie zablokowana dopiero dwa dni po premierze nowych konsol korporacji. Do tego czasu Microsoft może w pełni zanurzyć się w tiktokowym świecie, aby zbudować narrację, która przekona do Xbox Series X oraz Xbox Series S szerokie grono odbiorców.

Filmy udostępnione na oficjalnym profilu Xboxa udowadniają, ze korporacja wie, w jaki sposób komunikować się z tą specyficzną społecznością i nie boi się eksperymentów. Pierwsze nagranie powitalne to w głównej mierze przegląd memów drwiący z wyglądu konsol. Prezenter próbuje znaleźć na nim nagranie prezentujące Xboxa Series X, ale cały album w telefonie ma przepełniony śmiesznymi obrazkami.

Drugi materiał również jest utrzymany w humorystycznym tonie, a oba nagrania pokazują, że zespół PR-owy Microsoftu ma dystans do siebie i chce wypromować się na markę o młodzieżowym charakterze. W nagraniach na pierwszy plan wychodzi tańsza konsola Xbox Series S, co prawdopodobnie nie jest przypadkowym zabiegiem – w ten sposób firma próbuje zainteresować najmłodszych użytkowników najtańszą konsolą dziewiątej generacji.

Tiktokowy profil Xboxa można śledzić pod tym linkiem. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach zrobi się o nim naprawdę głośno.