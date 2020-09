Xbox Game Pass - Doom Eternal może trafić do biblioteki. Tajemnicza zapowiedź na Twitterze

Bethesda

Niedawna informacja o przejęciu ZeniMax Media przez Microsoft rozbudziła w wielu graczach nadzieje na to, że wkrótce możemy spodziewać się solidnego wzmocnienia usługi Xbox Game Pass. I wygląda na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy, bo w krótkim tweecie pojawiła się pewna interesująca wskazówka. Wynika z niej, że jednym z tytułów, który wkrótce trafi do cyfrowej biblioteki, będzie… świetnie oceniany Doom Eternal z 2020 roku.

Na oficjalnym Twitterze Xbox Game Pass opublikowano wiadomość od niejakiej Melissy, która zapowiada, że do usługi wkrótce trafi pewna bardzo ekscytująca gra. Niestety, jej tytuł ocenzurowano, aby zbudować napięcie wokół nadchodzącego tytułu:

Na pierwszy rzut oka nie ma w tym wpisie niczego podejrzanego, ale wystarczy nieco zmienić jasność i kontrast, by odkryć ukrytą wiadomość o treści “The Slayer is coming”, czyli “Slayer nadchodzi”. Doom Slayer to oczywiście bohater serii Doom.



Nie można wykluczyć, że powyższa zapowiedź dotyczy wcześniejszej odsłony serii, czyli gry z 2016 roku. Możliwe też, że do abonentów trafią też obie te produkcje. Czas pokaże - na ujawnienie szczegółów kolejnej aktualizacji XGP nie powinniśmy długo czekać.

