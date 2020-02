Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – wkrótce możemy otrzymać nowe informacje o grze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition to odświeżona wersja świetnie ocenianego jRPGa z 2010 roku. Produkcję zapowiedziano w roku 2019, pokazano jej pierwszy teaser i od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji na jej temat. Wkrótce może to jednak ulec zmianie, bo wpis na jej temat pojawił się na koreańskiej stronie zajmującej się klasyfikacją wiekową gier.

To może zwiastować, że wkrótce doczekamy się jakichś szczegółów na temat gry, być może potwierdzenia przecieków sugerujących, że Xenoblade Chronicles: Definitive Edition zadebiutuje w maju 2020 roku. Taka data pojawiła się w ofercie kilku sklepów i trzeba przyznać, że brzmi to dość prawdopodobnie, bo Nintendo, poza Animal Crossing: New Horizons, nie ma zaplanowanych żadnych większych gier na Switcha w pierwszej połowie roku.

Możliwe, że wkrótce doczekamy się też wyczekiwanej przez graczy prezentacji Nintendo Direct. Byłaby to najlepsza okazja do ujawnienia nie tylko szczegółów o odświeżonym Xenoblade Chronicles, ale też innych produkcjach, które wyciekły do sieci, czyli Catherine: Full Body, XCOM 2 i Bioshock: The Collection.