X-Men Red - życie mutantów na Marsie. Nowa seria pokaże podziały wśród herosów

Dom Pomysłów ujawnił kolejne szczegóły i zaprezentował plansze promocyjne z nadchodzącej serii X-Men: Red, za którą będą odpowiadać scenarzysta Al Ewing i rysownik Stefano Caselli. Przypomnijmy, że cykl o tym samym tytule pierwotnie ukazywał się w USA w 2018 roku - wówczas pieczę nad nim sprawował Tom Taylor.

Nazwę nadchodzącej opowieści należy rozumieć również w sposób dosłowny; ukaże ona bowiem czytelnikom życie mutantów na Marsie, który stał się nową siedzibą całej rasy. Z opisów fabuły pierwszych zeszytów wynika, że wśród istot z genem X dojdzie do ideologicznego sporu pomiędzy dwiema frakcjami, na czele których staną obecna regentka Storm i Abigail Brand - pierwsza z nich ma swój własny plan władania Czerwoną Planetą, natomiast druga chce, by mutantom przewodził stanowczy lider. Najprawdopodobniej różnice te doprowadzą do wielkiej wojny.

Istotnym wątkiem historii stanie się także kwestia przyszłości rasy, która nie może być jedynie "grupą osób stojących na straży planety". Wiele wskazuje na to, że pomimo licznych waśni i nieustannych konfliktów mutanci będą musieli wspólnie wypracować stanowisko w kwestii przeobrażeń swojej społeczności.

Zeszyt X-Men: Red #1 zadebiutuje w USA 6 kwietnia.