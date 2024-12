Kluczowy związek z Eternals i TEN atrybut Wolverine'a w Kapitanie Ameryka 4. Nowy zwiastun

Marvel

Adamantium jest w MCU! Kości Wolverine'a zostały pokryte tym metalem w wyniku eksperymentu, ale dopiero teraz pojawia się on w tej rzeczywistości. Wszystko za sprawą kluczowej roli wydarzeń z Eternals! Adamantium znajduje się w szczątkach olbrzymiego Tiamuta, który został zabity w tamtym filmie. W zwiastunie widowiska Kapitan Ameryka 4 pada informacja, że świat stoi na skraju wojny, a adamantium sprawiło, że wszyscy zwrócili się przeciwko sobie. Według wycieku fabuły każdy chce zdobyć ten metal, co prowadzi do globalnego konfliktu.

Kapitan Ameryka 4 - zwiastun

Zobaczcie nowe sceny z filmu!

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – fabuła, obsada, data premiery

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

W główną rolę wcieli się Anthony Mackie. Zobaczymy również Harrisona Forda, który debiutuje w MCU jako prezydent Thaddeus Ross. Powrócą także aktorzy z Niesamowitego Hulka – Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, głównego złoczyńcy. W obsadzie znaleźli się również Shira Haas, Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zadebiutuje w polskich kinach już 14 lutego 2025 roku.

