Blue Beetle - Xolo Maridueña zachwycony kostiumem swojego bohatera. Zdjęcie robi wrażenie

fot. materiały prasowe

Blue Beetle ma pierwszy raz pojawić się na dużym ekranie, wprowadzając postać Jaime'a Reyesa jako bohatera filmów planowanych przez twórcę DCU, Jamesa Gunna. Reżyser Angel Manuel Soto wyjaśniał w jaki sposób budowali postać graną przez Xolo Maridueñę :

Pomysł polegał na tym, że w przypadku pierwszego filmu chcieliśmy zrobić go tak przyziemnym i stabilnym jak to tylko możliwe. Chcieliśmy, aby zagrożenia były bardziej indywidualne. Chcieliśmy, aby {Blue Beetle} najpierw był bohaterem swojej rodziny, swojego regionu i społeczności, zanim stanie się bohaterem świata. Zanim zostanie bohaterem wszechświata. Nie chcieliśmy, żeby za pierwszym razem uratował planetę przed zniszczeniem przez obcych. Ale z czasem, z tak fajnym kombinezonem – i tak mocnym – sky will be the limit.

Blue Beetle - Xolo Maridueña o stroju Jaime'a Reyesa

Xolo Maridueña mówił Empire:

Kombinezon jest po prostu niesamowity. To najfajniejszy strój, jaki istnieje. Po obejrzeniu filmu i zobaczeniu CGI stwierdziłem: teraz jest pewne, to najfajniejszy kombinezon.

Przy Blue Beetle kombinezon jest szczególnie istotny, ponieważ dostarcza Reyesowi wszelkich mocy, takich jak latanie, egzoszkielet i przeróżne bronie, które potencjalnie mogą zniszczyć świat.

