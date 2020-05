Yakuza: Like a Dragon trafi także na PC i konsole Xbox

Yakuza: Like a Dragon to najnowsza odsłona popularnej, japońskiej serii. Tytuł ten jak na razie dostępny jest jednak wyłącznie w Japonii i jedynie na PlayStation 4. Zmieni się to dopiero pod koniec roku - w trakcie Inside Xbox zapowiedziano, że gra pojawi się także na PC (zarówno Steam, jak i Windows 10 oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X.

Nowa część serii będzie znacznie różnić się od poprzedniczek. Kazuma Kiryu został odesłany na emeryturę, a rolę głównego bohatera przejmuje Ichiban Katsuga. Na początku gry poznajemy go w momencie, gdy wychodzi on z więzienia, po tym jak spędził w nim 18 lat za zbrodnie, której nie popełnił. Zmianie ulegnie też rozgrywka - walkę w czasie rzeczywistą zastąpiono turowymi potyczkami, które przywodzą na myśl np. serie Final Fantasy.