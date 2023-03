Yara Shahidi jest dumna z nowego Dzwoneczka i Arielki. Aktorka o wnoszeniu różnorodności do klasyków Disneya

fot. Disney+

Yara Shahidi i Halle Bailey to gwiazdy serialu Grown-ish. Teraz obie artystki przełamują nowy grunt w graniu ikon Disneya, które historycznie przedstawiano jako postaci białej rasy. Za sprawą obsadzenia aktorek w filmach Piotruś Pan i Wendy oraz Mała Syrenka zwiększona została różnorodność w tych klasycznych historiach. Shahidi przyznała, że choć spadła na artystki fala rasistowskich komentarzy, reakcja osób czarnoskórych była pięknym i wzruszającym doświadczeniem.

Yara Shahidi - wypowiedź

Aktorka w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na magię, jaką tworzy Halle Bailey w roli Arielki. Shahidi ogarnia ekscytacja, gdy widzi artystkę na ekranie w postaci poszukującej wolności syrenki. Wyznała, że Bailey idealnie pasuje do tej roli, a również w prawdziwym życiu jest uosobieniem księżniczki. Odniosła się również do wspaniałej reakcji widzów, dzięki której dostrzegła, jak ważne jest zwiększanie różnorodności w znanych opowieściach.

Pięknie było zobaczyć reakcje na obie nasze postacie. Zrozumieć jak wiele osób czuje się włączonych w tę bajkę, jednocześnie zachowując magię, którą kochamy. Ludzie często uznają różnorodność i integrację za zagrożenie dla jakości historii. Nie widzą jak dobrze można to wszystko spleść razem i stworzyć coś, co wpływa na jeszcze więcej ludzi. Co pozwala jeszcze większej liczbie osób wejść do historii, które kochamy.

Piotruś Pan i Wendy zadebiutuje 28 kwietnia 2023 na Disney+. Mała Syrenka trafi do kin 26 maja 2023.