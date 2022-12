Yellowjackets - Lauren Ambrose jako starsza Van na zdjęciach z 2. sezonu serialu

fot. Showtime

Yellowjackets to bardzo popularny serial stacji Showtime, który powraca w 2023 roku z 2. sezonem. Do sieci trafiły zdjęcia z nowej odsłony. Przedstawiają one Lauren Ambrose (Servant), która wciela się w produkcji z starszą Van. Zdjęcia możecie sprawdzić poniżej.

Dla przypomnienia akcja serialu rozgrywa się na dwóch planach czasowych. Pierwszy z nich, który ma miejsce w 1996 roku, pokazuje jak tytułowa żeńska drużyna piłkarska radzi sobie na odległej wyspie po katastrofie ich samolotu, którym leciały na finał mistrzostw kraju. Natomiast drugi plan czasowy pokazuje współcześnie bohaterki, które przetrwały piekło wspomnianych wydarzeń i muszą radzić sobie z traumą.

Yellowjackets - Lauren Ambrose jako Van

Yellowjackets 2 - Lauren Ambrose jako Van

W obsadzie 2. sezonu oprócz wspomnianej Ambrose znajdują się między innymi Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis, Tawny Cypress, Elijah Wood, Jasmin Savoy Brown, Sophie Nelisse i Sophie Thatcher.

Yellowjackets - premiera 2. sezonu 24 marca 2023 roku.