Yellowjackets w Polsce nie dla SkyShowtime. Gdzie premiera 2. sezonu?

Już 14 lutego w Polsce oficjalnie pojawi się nowa platforma VOD czyli SkyShowtime na której będziemy mogli oglądać filmy studia Universal Pictures i Paramount Pictures, jak i produkcję wykonane dla Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock. Okazuje się jednak, że z powodu wcześniej podpisanych umów licencyjnych na platformę nie trafią automatycznie wszystkie ich oryginalne treści. Na przykład w Polsce prawa do pokazywania 1 sezonu serialu Yellowjackets posiada wciąż CANAL+ i to także na tej stacji swoją premierę będzie miał 2 sezon. Niestety, tych którzy spodziewają się go równo z amerykańską premierą, czyli 24 marca, musimy zmartwić. Serial trafi do Polski później, choć jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy. Niewykluczone, choć to tylko nasze domysły patrząc na premierę poprzedniej odsłony, że będzie to po zakończeniu emisji całego sezonu w USA.

Yellowjackets - zwiastun 2. sezonu serialu

Yellowjackets - o czym jest serialu

Yellowjackets to produkcja stacji Showtime, który jest zarazem opowieścią survivalową, horrorem psychologicznym oraz dramatem o dojrzewaniu. Akcja serialu dzieje się na dwóch planach czasowych. W retrospekcjach mamy do czynienia z grupą kobiet, które przetrwały katastrofę lotniczą w dziczy. Łączą siły, aby przetrwać. Historia, która dzieje się w teraźniejszości porusza temat tajemniczej postaci, która przybywa, aby przypomnieć bohaterkom o traumatycznej przeszłości i odkryć tajemnicę, którą chciały ukryć.

W obsadzie znajdują się Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Ella Purnell, Samantha Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nélisse i Jasmin Savoy Brown.