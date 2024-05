Cole Hauser skupia się na dokończeniu Yellowstone. Co dalej z jego postacią?

fot. Paramount Network

Yellowstone zakończy się na drugiej części 5. sezonu, co jest wynikiem odejścia z serialu jego głównej gwiazdy, Kevina Costnera, które wywołało dużo kontrowersji i zamieszania. Następnie powstanie kontynuacja, w której mamy zobaczyć przynajmniej część tych samych aktorów, a także Matthew McConaugheya. Za sterami ma stanąć Taylor Sheridan, twórca Yellowstone.

Cole Hauser o ukończeniu Yellowstone

Cole Hauser, który w Yellowstone wciela się w Ripa Wheelera, w rozmowie z County Living odniósł się do pracy nad zakończeniem serialu.

Koncentruję się na ukończeniu Yellowstone w taki sposób, w jaki trzeba go teraz zakończyć - cóż, tylko na samym serialu. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Ale wiem, że na horyzoncie widać pewne rzeczy, jeśli chodzi o pomysły Taylora dla Kelly Reilly i mnie, a także niektórych innych członków obsady. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, w jakim kreatywnym kierunku będzie to zmierzać. Ale póki co, to po prostu zakończmy to dobrze, robiąc wszystko, co w naszej mocy.

Na początku 2024 roku pojawiły się plotki o sporach związanych z kontraktami Hausera, Kelly Reilly (Beth Dutton) i Luke'a Grimesa (Kayce Dutton), co potencjalnie miało zagrozić kontynuacji historii Yellowstone. Miało to dotyczyć obsadzenia m.in. Matthew McConaugheya. Ale zarówno Hauser jak i Reilly zbagatelizowali te doniesienia, podkreślając swoje zaangażowanie w zapewnieniu znakomitego finałowego sezonu. Reilly wezwała też fanów, aby nie wierzyli we wszystko, co usłyszą.

Według doniesień The Independent scenariusze już są gotowe, a prace na planie 5. sezonu powinny rozpocząć się w maju. Należy to traktować jako plotkę. Nie wiadomo również czy Costner powróci do roli Johna Duttona.

Premiera finałowych odcinków jest zaplanowana na listopad 2024 roku, ale możliwe, że data ulegnie zmianie ze względu na późny początek prac oraz postprodukcję, która wymaga czasu.

Yellowstone - wszystkie sezony są dostępne na SkyShowtime.

