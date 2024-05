Kevin Costner wróci do Yellowstone? Aktor tego nie wyklucza

fot. Paramount Network

Reklama

Kevin Costner już udziela wywiadów promujących jego kinowe widowiska Horyzont. Rozdział I oraz Horizon: An American Saga - Chapter 2. W rozmowie z EW.com został zapytany o całe zamieszanie za kulisami Yellowstone, które wpłynęło na znaczne opóźnienie drugiej połowy piątego sezonu.

Kevin Costner wróci do Yellowstone?

Okazuje się, że Kevin Costner jest otwarty na dalszą współprace z Taylorem Sheridanem, twórcą i scenarzystą Yellowstone. Obojętnie mu, czy będą to kolejne odcinki Yellowstone, czy jakiś nowy projekt. Jest to o tyle zaskakująca wypowiedź, że całe zamieszanie wokół serialu dotyczyło ich domniemanego konfliktu, który spowodował, że Kevin Costner nie chciał wracać dokończyć serialu. Aktor ujawnił jednak, że nie rozmawiał z Sheridanem o potencjalnej dalszej współpracy.

- Jego praca jest dość wyjątkowa na wiele sposobów. Jest bardzo płodnym twórcą i, jeśli uzna, że chce mnie w swoim projekcie, spojrzę na to w taki sam sposób, jak zrobiłem to z Yellowstone. Może wówczas znów coś razem zrobimy. On lubi wiele takich samych rzeczy jak ja, więc sam pomysł ponownej współpracy nie jest wykluczony.

fot. Paramount+

Przez ten czas podjęto decyzję, ze druga część 5. sezonu Yellowstone będzie ostatnią. A potem powstanie kontyunacją z przynajmniej częścią tych samych aktorów i nową gwiazdą. Prawdopodobnie będzie to Matthew McConaughey.

Na ten moment finałowe odcinki 5. sezonu maja mieć premierę w listopadzie 2024 roku, a kontynuacja bez Costnera w grudniu. Prace na planie seriali jeszcze się nie rozpoczęły.