Smaki z rancza Duttonów mogą trafić na Twój stół: premiera oficjalnej książki kucharskiej serialu Yellowstone

Serialowy hit Yellowstone to nie tylko opowieść o rodzinie Duttonów i walce o największe ranczo w Montanie – to także serial, który żyje kulturą amerykańską, również przy stole. Fani pokochali go za autentyczność, bezkompromisowe podejście do tematów tradycji i lojalności, niesamowite krajobrazy i wyrazistych bohaterów. A teraz mogą zajrzeć też za kulisy… kuchni.

Za kulinarne oblicze serialu – zarówno na ekranie, jak i poza nim – odpowiada Gabriel „Gator” Guilbeau, szef kuchni ekipy Yellowstone, a także odtwórca roli serialowego kucharza. W książce dzieli się on nie tylko przepisami inspirowanymi życiem na ranczu, ale również własną historią – od rodzinnych korzeni w Luizjanie i kuchni Cajun, przez pierwsze doświadczenia filmowe, aż po wieloletnią współpracę z twórcami serialu i obsługą planu.

W publikacji znalazły się przepisy na potrawy serwowane zarówno ekipie filmowej, jak i obecne w serialowych scenach: chowder ziemniaczano-kukurydziany, burger z bekonem w glazurze klonowo-burbonowej, pieczony pstrąg z chimichurri, piwne bułki, chleb kukurydziany, a także ciasto czekoladowe Cartera z kawowym lukrem czy kultowe smoothie Beth – „dwie porcje lodów, trzy shoty wódki”. Nie zabrakło również klasycznych dań kuchni kowbojskiej, jak stek z antrykotu, chili, czy pieczona fasola.

Książka została wzbogacona o unikalne fotografie z planu Yellowstone, oddające klimat życia w Montanie oraz atmosferę codziennej pracy przy tak dużej produkcji telewizyjnej. Yellowstone. Oficjalna książka kucharska rancza rodziny Duttonów to pozycja obowiązkowa nie tylko dla miłośników serialu, lecz także dla pasjonatów amerykańskiej kuchni regionalnej – autentyczna, barwna i pełna pasji.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca i liczy 176 stron w twardej oprawie.

Kuchnia amerykańska w najlepszym wydaniu!

Spróbuj potraw z wciąż Dzikiego Zachodu: chowder ziemniaczano-kukurydziany, burgera z bekonem w glazurze klonowo-burbonowej czy pieczonego pstrąga z sosem chimichurri. Upiecz piwne bułki i chleb kukurydziany, a na deser obłędnie czekoladowe ciasto Cartera z kawowym lukrem, do którego zaserwujesz gorzki kowbojski koktajl z piwem i burbonem lub specjalne smoothie Beth „dwie porcje lodów, trzy shoty wódki”.

Przepisy opracował Gabriel „Gator” Guilbeau— szef kuchni, który nie tylko karmi ekipę serialu, ale również gra w nim rolę osobistego kucharza rodziny Duttonów. Całość uzupełniają zachwycające zdjęcia z planu.