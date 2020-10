Young Rock - rozpoczęto produkcję serialu opartego na życiu The Rocka. Wiemy, kto zagra gwiazdora

Źródło: Universal Pictures

Dwayne Johnson ogłosił rozpoczęcie produkcji serialu komediowego NBC pod tytułem Young Rock opartego na jego życiu. Aktor ujawnił, że Bradley Constant zagra Johnsona w wieku 15 lat . Uli Latukefu wcieli się w The Rocka w wieku od 18 do 20 lat, gdy ten został zwerbowany do gry w football amerykański na Uniwersytecie w Miami. Natomiast Adrian Groulx zagra Johnsona w wieku 10 lat. Stacey Leilua wcieli się w rolę matki aktora, Aty Johnson, a jego zmarłego ojca zagra Joseph Lee Anderson. Ana Tuisila wcieli się w babcię Johnsona, Lię Maivię.

Young Rock

Young Rock będzie 11-odcinkowym serialem, który jest inspirowany życiorysem Dwayne'a Johnsona, które sam The Rock porównuje do nagradzanego filmu Forrest Gump. Johnson, który również podpisał kontrakt jako producent wykonawczy poprzez swoją firmę Seven Bucks Productions, ma pojawić się w każdym odcinku.