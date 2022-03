YouTube Vanced zniknie z rynku

Źródło: YouTube Vanced

Przez wiele lat YouTube Vanced był chętnie wybieraną alternatywną dla oficjalnej aplikacji YouTube. Nie powinno nas to dziwić, wszak dzięki niej użytkownicy mogli uzyskać dostęp do rozwiązań YouTube Premium bez konieczności opłacania abonamentu. Korzystając z Vanced mogliśmy pozbyć się reklam, odpalić obraz w obrazie czy włączyć ciemny schemat kolorystyczny.

Zespół Google w końcu stracił cierpliwość do konkurenta i postanowił wygasić aplikację, która mogła odbierać mu płatnych subskrybentów. Twórcy YouTube Vanced poinformowali na swoich profilach społecznościowych, że zawieszają rozwój platformy, a wkrótce z sieci znikną linki do pobrania aplikacji:

Dotychczasowi użytkownicy nie stracą dostępu do usługi i nadal będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji Vanced do czasu, aż Google nie wprowadzi aktualizacji blokującej możliwość wyświetlania filmów w tym alternatywnym kliencie. Jeśli wierzyć prognozom programistów Vanced, oprogramowanie w obecnej wersji powinno pozostać w pełni funkcjonalne jeszcze przez ok. 2 lata.

Zespół serwisu The Verge przekazał nieco zakulisowych informacji związanych z wycofaniem Vanced z rynku. Twórcy aplikacji mieli otrzymać od Google pismo z żądaniem zaprzestania działalności, w którym wyszukiwarkowy gigant nawołuje deweloperów do zmiany logo oprogramowania oraz usunięcia wszystkich nawiązać oraz linków związanych z serwisem YouTube. Gdyby zespół Vanced odmówił Google, musiałby spotkać się z Google na sali sądowej i liczyć z koniecznością zapłaty milionowego odszkodowania. Realizacja żądań wystosowanych w liście korporacji była jednoznaczna z zawieszeniem projektu Vanced.

