Zaatakowano cztery dziewczynki nożem w kinie w USA. Napastnik został aresztowany

źródło: amctheatres.com

Reklama

Deadline donosi, że w sobotę 25 maja aresztowano mężczyznę, oskarżonego o zaatakowanie nożem czterech dziewczynek (w wieku od 9 do 17 lat) w kinie AMC w stanie Massachusetts w USA. Policja poinformowała, że ofiary trafiły do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Napastnik został zidentyfikowany jako 26-letni Jason Ravizza.

Kim były ofiary? Kobieta o imieniu Lisa Dembowski powiedziała WCVB 5 w Bostonie, że zaatakowano jej trzy córki i ich przyjaciółkę. Miały obejrzeć Istoty fantastyczne. Dembowski zrelacjonowała:

Były jedynymi osobami na sali i właśnie usiadły na swoich miejscach. Dopiero co kupiły przekąski. Wydaje mi się, że pojawił się za nimi, siedziały w drugim rzędzie. Moja najstarsza córka nachyliła się, by coś wziąć - wtedy dostała w plecy. Następnie zaatakował moją drugą córkę w klatką piersiową. A potem ostatnią, w ramię. Przez cały czas się śmiał. Na końcu zaatakował ich przyjaciółkę i uciekł.

Według śledczych, którzy obejrzeli nagrania z monitoringu, Ravizza po ataku udał się do McDonalda i zatrzymał w McDrive, gdzie przez okno dla kierowców dźgnął nożem 29-letniego mężczyznę. Zatrzymał swoje auto, wszedł do środka i dźgnął jeszcze 21-letnią kobietę. Oboje trafili do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu, podobnie jak poprzednie ofiary.

Są podejrzenia, że Ravizza może być także powiązany ze śledztwem w sprawie morderstwa w Deep River w stanie Connecticut.