Zac Efron jako wrestler Kevin Von Erich. Jak on walczy!

fot. Universal Pictures

The Iron Claw to nowa produkcja A24, w której główną postać odgrywa Zac Efron. Aktor wciela się w rolę żywej legendy wrestlingu - Kevina Von Ericha. Tworzone przez kanadyjskiego filmowca Seana Durkina dzieło, skupia się na losach rodziny Von Erich, a przede wszystkim jej drodze do sukcesu, jaki osiągnęła w latach 60. Projekt został ogłoszony w czerwcu 2022, a Efron był pierwszym aktorem, który pojawił się na planie.

Co prawda, zdjęcia Zaca Efrona upodabniającego się do wrestlera już wcześniej trafiły do sieci. Jednak teraz sam aktor opublikował oficjalną fotografię z filmu. Imponujące, pierwsze spojrzenie na zbliżającą się produkcję pokazuje w pełnej okazałości, czego nowa rola wymaga od Efrona.

Zac Efron jako Kevin Von Erich - zdjęcie

Efron podzielił się z obserwatorami pierwszym zdjęciem z planu na swoim Instagramie. Poza robiącą wrażenie sylwetką, możemy podziwiać idealnie uchwycone nokautujące kopnięcie w ringu zapaśniczym.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Zac Efron (@zacefron)

The Iron Claw - informacje

Biorąc pod uwagę, że materiały promocyjne filmu wydają się skupiać wyłącznie na postaci Efrona, prawdopodobne jest, że historia zostanie opowiedziana wyłącznie z perspektywy Kevina. Podczas gdy The Iron Claw ma skupić się na dominującej erze sukcesów Von Erichów, produkcja ma za zadanie opisać tragiczny upadek słynnej rodziny poza ringiem. Poza Efronem obsadę tworzą: Lily James, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney i Holt McCallany.

Data premiery The Iron Claw nie jest znana. Prawdopodobnie film trafi do kin w 2023 roku.