Zachary Levi zdradza czemu stracił szansę na bycie Lexem Luthorem w serialu

Warner Bros.

Znany z filmów serii Shazam!, Zachary Levi, przemawiając 31 marca na Chicago Comic & Entertainment Expo poruszył temat swojej nieudanej próby zdobycia roli Lexa Luthora w serialu Tajemnice Smallville, który opowiadał o młodości Supermana.

Aktor pierwotnie brał udział w przesłuchaniu do roli Supermana, jednak nie dostał tej roli, gdyż „był bardziej Lexem Luthorem”. Za namową zespołu castingowego wziął udział w kilku etapach castingu do roli Luthora. Wydawało mu się, że ją otrzyma, jednak ostatecznie rola w Smallville przypadła Michaelowi Rosenbaumowi.

Twórca serialu, Miles Millar, ujawnił The Hollywood Reporter swoje wrażenia na temat pamiętnego przesłuchania Leviego:

„Zach Levi zrobił niesamowite przesłuchanie do Lexa. Niesamowite. Wszyscy poszliśmy do The Warner Bros z Zachem, żeby został Lexem. To przesłuchanie było swego rodzaju katastrofą {…}.”

Zachary Levi- przeszłość i przyszłość

Zanim został Shazamem , aktor wiele lat wcześniej brał udział w przesłuchaniach do roli Supermana i Lexa Luthora. Występował w Marvel Studios jako Fandrel z The Warriors Three w filmach Thor: Mroczny świat i Thor: Ragnarok.

Natomiast przyszłość Leviego stoi pod znakiem zapytania. W związku z finansową porażką Shazam! Gniew bogów Levi może nie utrzymać roli tytułowego bohatera.

Pewne jest , że kariera Zachary’ego Leviego wciąż będzie się rozwijać, niezależnie w którym studiu.