placeholder
Reklama
placeholder

Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa

Zachary Quinto bardzo chciałby zagrać w nowym filmie z serii Star Trek. Uważa, że to wspaniały sposób na zamknięcie tego rozdziału historii i postaci.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  star trek 
powrót Spock
Zachary Quinto (Spock) - aktora typowano do tej roli ze względu na jego podobieństwo do Leonarda Nimoy'a. Także umiejętnościami był to aktor adekwatny do tej roli i w istocie tak się też stało. foto. Paramount
Reklama

Zachary Quinto obecnie występuje w serialu medycznym Brilliant Minds, ale wielu widzów kojarzy go z roli Spocka z trzech filmów z serii Star Trek. Kilka dni po tym, jak franczyza świętowała 59. rocznicę, aktor ujawnił, czy powróciłby do roli w kolejnej produkcji.

Czytaj więcej: Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

Zachary Quinto chce wystąpić w nowym filmie

W rozmowie z Collider, Quinto wyraził zainteresowanie ponownym wcieleniem się w Spocka:

Bardzo chciałbym zagrać w kolejnym filmie Star Trek. Nie rozumiem, dlaczego jeszcze żadnego nie zrobiliśmy, ale mam nadzieję, że teraz, gdy fuzja Skydance i Paramount postępuje - a Skydance finansowało wszystkie nasze dotychczasowe filmy Star Trek i świetnie się z nimi współpracowało -  chętnie bym do tego wrócił. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli.

Aktor wystąpił w trzech filmach z serii: Star Trek (2009), W ciemność. Star Trek (2013) oraz Star Trek: W nieznane (2016), który był ostatnią produkcją z franczyzy, która trafiła do kin. Aktor dalej kontynuował swoją wypowiedź:

Minęło 10 lat od nakręcenia ostatniego filmu i dziewięć od jego premiery. Myślę, że byłby to naprawdę wspaniały sposób na zamknięcie tego rozdziału historii i postaci, które wszyscy pokochaliśmy i z przyjemnością wcielamy się w nie. Myślę, że to byłoby wspaniałe.

Zachary Quinto zdradził, że napisał e-mail do J.J. Abramsa, reżysera Star Treka z 2009 roku, w którym napisał, że nakręcenie nowego filmu byłoby naprawdę ekscytujące. Dodał, że fani byliby na to otwarci i z radością obejrzeliby ostatni film. Przyznał, że rozmawiali o tym wystarczająco długo, że wydaje się, że nadszedł już czas, aby ruszyć z tym do przodu. 

Więc staram się zwrócić uwagę na to, jak tylko mogę. Myślę, że zrobienie czwartego filmu byłoby naprawdę świetne - zróbmy to. Jest tak wiele możliwości w historiach, które moglibyśmy opowiedzieć. Myślę, że jest coś naprawdę wspaniałego w powrocie do postaci, z którymi wszyscy mamy wspólną historię, z którymi łączy nas głęboka więź i serdeczna relacja. Mam nadzieję, że nam się uda i mam nadzieję, że tak się stanie.

W 2024 roku Chris Pine również wyraził chęć powrotu do Star Treka. Nawet zaproponował, aby nakręcić film z mniejszym budżetem, który skupiałby się na fabule i postaciach, ale z mniejszą ilością wybuchów. 

Przypomnijmy, że w tym roku na platformę Paramount+ trafił nowy film z franczyzy pt. Star Trek: Sekcja 31. Spotkał się on z ostrą krytyką. W serwisie Rotten Tomatoes ma zaledwie 22% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status "zgniłego". 

Źródło: materiały prasowe

Źródło: www.cbr.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  star trek 
powrót Spock
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

3,8

2025
Star Trek: Sekcja 31
Oglądaj TERAZ Star Trek: Sekcja 31 Dramat

7,2

2016
Star Trek: W nieznane
Oglądaj TERAZ Star Trek: W nieznane Sci-Fi

7,9

2009
Star Trek
Oglądaj TERAZ Star Trek Sci-Fi

7,8

2013
W ciemność. Star Trek
Oglądaj TERAZ W ciemność. Star Trek Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Anemone
-

Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

2 Okładka książki Alchemised
-

Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

3 The Mandalorian & Grogu
-
Plotka

Lucasfilm wybrał nową twarz Gwiezdnych Wojen? Trylogia jest w planach - jest jedno "ale"

4 Ikaris – jako jeden z Eternals, zyskał nieśmiertelność, super siłę i zdolność lotu dzięki energii kosmicznej.
-

Reżyserka Eternals wraca po 4 latach przerwy. Odpowiada na krytykę filmu MCU

5 The Witcher
-
Plotka

Musical w 4. sezonie Wiedźmina? Zupa rybna z dodatkami tańca i śpiewu

6 Tron: Ares
-

Jeff Bridges powraca jako Kevin Flynn w Tron: Ares. Ekscytujący zwiastun, materiał zza kulis i plakaty

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

10

Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV