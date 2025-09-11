Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa
Zachary Quinto bardzo chciałby zagrać w nowym filmie z serii Star Trek. Uważa, że to wspaniały sposób na zamknięcie tego rozdziału historii i postaci.
Zachary Quinto obecnie występuje w serialu medycznym Brilliant Minds, ale wielu widzów kojarzy go z roli Spocka z trzech filmów z serii Star Trek. Kilka dni po tym, jak franczyza świętowała 59. rocznicę, aktor ujawnił, czy powróciłby do roli w kolejnej produkcji.
Czytaj więcej: Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller
Zachary Quinto chce wystąpić w nowym filmie
W rozmowie z Collider, Quinto wyraził zainteresowanie ponownym wcieleniem się w Spocka:
Aktor wystąpił w trzech filmach z serii: Star Trek (2009), W ciemność. Star Trek (2013) oraz Star Trek: W nieznane (2016), który był ostatnią produkcją z franczyzy, która trafiła do kin. Aktor dalej kontynuował swoją wypowiedź:
Zachary Quinto zdradził, że napisał e-mail do J.J. Abramsa, reżysera Star Treka z 2009 roku, w którym napisał, że nakręcenie nowego filmu byłoby naprawdę ekscytujące. Dodał, że fani byliby na to otwarci i z radością obejrzeliby ostatni film. Przyznał, że rozmawiali o tym wystarczająco długo, że wydaje się, że nadszedł już czas, aby ruszyć z tym do przodu.
W 2024 roku Chris Pine również wyraził chęć powrotu do Star Treka. Nawet zaproponował, aby nakręcić film z mniejszym budżetem, który skupiałby się na fabule i postaciach, ale z mniejszą ilością wybuchów.
Przypomnijmy, że w tym roku na platformę Paramount+ trafił nowy film z franczyzy pt. Star Trek: Sekcja 31. Spotkał się on z ostrą krytyką. W serwisie Rotten Tomatoes ma zaledwie 22% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status "zgniłego".
Źródło: www.cbr.com
