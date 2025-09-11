Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa

foto. Paramount

Reklama

Zachary Quinto obecnie występuje w serialu medycznym Brilliant Minds, ale wielu widzów kojarzy go z roli Spocka z trzech filmów z serii Star Trek. Kilka dni po tym, jak franczyza świętowała 59. rocznicę, aktor ujawnił, czy powróciłby do roli w kolejnej produkcji.

Czytaj więcej: Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

Zachary Quinto chce wystąpić w nowym filmie

W rozmowie z Collider, Quinto wyraził zainteresowanie ponownym wcieleniem się w Spocka:

Bardzo chciałbym zagrać w kolejnym filmie Star Trek. Nie rozumiem, dlaczego jeszcze żadnego nie zrobiliśmy, ale mam nadzieję, że teraz, gdy fuzja Skydance i Paramount postępuje - a Skydance finansowało wszystkie nasze dotychczasowe filmy Star Trek i świetnie się z nimi współpracowało - chętnie bym do tego wrócił. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli.

Aktor wystąpił w trzech filmach z serii: Star Trek (2009), W ciemność. Star Trek (2013) oraz Star Trek: W nieznane (2016), który był ostatnią produkcją z franczyzy, która trafiła do kin. Aktor dalej kontynuował swoją wypowiedź:

Minęło 10 lat od nakręcenia ostatniego filmu i dziewięć od jego premiery. Myślę, że byłby to naprawdę wspaniały sposób na zamknięcie tego rozdziału historii i postaci, które wszyscy pokochaliśmy i z przyjemnością wcielamy się w nie. Myślę, że to byłoby wspaniałe.

Zachary Quinto zdradził, że napisał e-mail do J.J. Abramsa, reżysera Star Treka z 2009 roku, w którym napisał, że nakręcenie nowego filmu byłoby naprawdę ekscytujące. Dodał, że fani byliby na to otwarci i z radością obejrzeliby ostatni film. Przyznał, że rozmawiali o tym wystarczająco długo, że wydaje się, że nadszedł już czas, aby ruszyć z tym do przodu.

Więc staram się zwrócić uwagę na to, jak tylko mogę. Myślę, że zrobienie czwartego filmu byłoby naprawdę świetne - zróbmy to. Jest tak wiele możliwości w historiach, które moglibyśmy opowiedzieć. Myślę, że jest coś naprawdę wspaniałego w powrocie do postaci, z którymi wszyscy mamy wspólną historię, z którymi łączy nas głęboka więź i serdeczna relacja. Mam nadzieję, że nam się uda i mam nadzieję, że tak się stanie.

W 2024 roku Chris Pine również wyraził chęć powrotu do Star Treka. Nawet zaproponował, aby nakręcić film z mniejszym budżetem, który skupiałby się na fabule i postaciach, ale z mniejszą ilością wybuchów.

Przypomnijmy, że w tym roku na platformę Paramount+ trafił nowy film z franczyzy pt. Star Trek: Sekcja 31. Spotkał się on z ostrą krytyką. W serwisie Rotten Tomatoes ma zaledwie 22% pozytywnych opinii od krytyków, co oznacza, że posiada status "zgniłego".