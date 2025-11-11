Reklama
V jak Vendetta jako serial! HBO i James Gunn przeniosą na ekrany kultowy komiks

V jak Vendetta to kultowy komiksy Alana Moore'a, który wielu widzów znany z lubianego filmu pod tym samym tytułem. Teraz DC studios planuje stworzyć jakościowy serial wraz z HBO. Ogłoszono pierwsze szczegóły.
Adam Siennica
Adam Siennica
V jak Vendetta
V jak Vendetta (2005) Fot. Materiały prasowe
Jak donosi Variety, HBO i DC Studios rozpoczęli prace nad serialem V jak Vendetta opartym na komiksie Alana Moore'a z 1982 roku. Pete Jackson ma napisać scenariusz serialu, a James Gunn i Peter Safran, szefowie DC Studios, będą producentami wykonawczymi. Na razie trwają prace nad scenariuszem, więc to wstępny etap. Jeszcze projekt musi dostać zielone światło na realizację, by widzowie mogli go obejrzeć.

Jako że źródłem jest Variety, a HBO i DC Studios odmówili komentarza, nie traktujemy tej informacji jako plotki. Ich doniesienia zawsze są traktowane jako oficjalne.

Jimmy Olsen z Supermana dostanie serial. Znamy złoczyńcę!

V jak Vendetta - co wiemy o serialu?

Pete Jackson znany jest z serialu Chłopiec nie wiadomo skąd brytyjskiej telewizji Channel 4. Był nominowany do nagrody BAFTA w kategorii najlepszego scenariusza.

Historia rozgrywa się w dystopijnej Brytanii w niedalekiej przyszłości, w której kraj jest kontrolowany przez faszystowską partię. Anarchista znany jako V i noszący charakterystyczną maskę Guya Fawkesa chce obalić reżim przy pomocy młodej kobiety, którą uratował.

Będzie to kolejny serial spoza uniwersum DCU obok Pingwina, który platforma HBO Max będzie mieć w swojej bibliotece. Natomiast w uniwersum DCU na razie jest jeden serial: Koszmarne Komando, a w planach są Latarnie oraz DC Crime.

Przypomnijmy, że w 2005 roku powstał udany film V jak Vendetta, który zebrał dobre recenzje i jest popularny po dzień dzisiejszy.

Źródło: variety.com

V jak Vendetta 
