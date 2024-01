Zack Snyder zakazuje krzeseł na planie? Reżyser komentuje doniesienia

fot. materiały prasowe Netflix

W 2021 roku głośno było o tym, że podobno Zack Snyder zakazał krzeseł na planie filmu Netflixa pod tytułem Armia umarłych. Wówczas sam reżyser mówił, że ta decyzja pozwalała mu zachować atmosferę intymności na planie i stworzyć lepsze doświadczenie pracy. W nowym wywiadzie dla Letterboxd twierdzi teraz, że to nie był dosłownie zakaz.

Zack Snyder - zakaz używania krzeseł?

- Nie mieliśmy krzeseł na planie, ale mogłeś zabrać swoje i nikt nic nie miał przeciwko, aby był to jakiś stołek czy składane krzesło. Sam siedziałem na skrzynce po jabłkach. Wszyscy wówczas mówili: "Zack powiedział: nie wolno używać krzeseł. Zakazał krzeseł, to chamstwo!". Niczego nie zakazałem. Po prostu nie chciałem ich na planie. To była bardzo dynamiczna praca, więc jeśli ktoś chciał składane krzesło, nie było problemu.

Przypomnijmy, że przyjaciel Zacka Snydera, Christopher Nolan w istocie wprowadził na planie zakaz obecności krzeseł. Niedawno potwierdził to w jednym z wywiadów Robert Downey Jr, który grał jedną z ról w Oppenheimerze.