Zack Stentz, scenarzysta Thora, przygotowuje adaptację koreańskiego komiksu Deep o trupach wychodzących na ląd!

Fot. Tae Heon Kim

Zack Stentz otworzył Electric Brain Entertainment, które uzyskało prawo do adaptacji telewizyjnej popularnego koreańskiego cyfrowego komiksu Deep. Jest to thriller science-fiction, który opowiada historię ludzi, którzy zaginęli, by powrócić z oceanu w formie żyjących zwłok, które nie uległy procesowi starzenia nawet dekady po tym, jak zniknęli. Komiks zadebiutował na platformie Naver Webtoon. Ko Dae-Jung, który planował i rozwijał dobrze przyjęty oryginał, razem z Hugh Cha, szefem Stage Bridge, zaproponowali światową wersję produkcji Stentzowi.

Jak zapowiada Stentz:

Deep jest niezapomnianym thrillerem, który znajduje uniwersalizm w detalach. Co się stanie, gdy ocean wyrzuci na brzeg niespokojnych zmarłych, którzy zostawili za sobą swoje niezałatwione sprawy, które teraz wypłyną na powierzchnię razem z ich ciałami? Łącząc to, co jest głęboko osobiste, z czymś co można odczuwać globalnie, planujemy stworzyć historię, która - podobnie jak widownia - będzie się rozciągać od Los Angeles przez Sydney do Seoula, a także do każdego miejsca pomiędzy nimi.

Globalna wersja Deep będzie rozszerzeniem koreańskiego oryginału, będącego mieszanką rodzinnego dramatu z mrocznym thrillerem science-fiction. Przez przedstawienie nowych postaci i wprowadzenie nowych zwrotów akcji w istniejącej linii fabularnej, Deep ma szansę stać się projektem na miarę globalną z tajemnicą, która może rozwijać się sezon po sezonie.