Zadzwoń do Saula - kiedy premiera 6. sezonu? Fani muszą uzbroić się w cierpliwość

fot: materiały prasowe

Ed Carroll z AMC wyjawił oficjalnie, że premiera 6. sezonu Zadzwoń do Saula nie odbędzie się w 2021 roku. Wyjaśnił, że z powodu covidowych opóźnień w pracach na planach, nowe odcinki pojawią się najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

Czytamy, że prace na planie 6. sezonu Zadzwoń do Saula rozpoczną się w marcu 2021 roku w Nowym Meksyku. Dodaje, że pracują jeszcze nad ułożeniem ramówki dla reszty seriali, więc w drugim kwartale 2021 roku możemy liczyć na informację o między innymi nowym sezonie serialu Obsesja Eve.

Na razie powody do zadowolenia mają jedynie fani The Walking Dead. Dzięki decyzjom telewizji AMC i producentom w 2021 roku obejrzymy odcinki 10. i 11. sezonu The Walking Dead, dalsze odcinki Fear the Walking Dead oraz 2. sezon The Walking Dead: Nowy świat.

Informacji o innych serialach produkowanych przez AMC nie ujawniono. Nie wiadomo też, czy reżim sanitarny wpływie jakoś na historię 6. sezonu Zadzwoń do Saula. Przypomnijmy, że 20 kwietnia 2020 roku ogłoszono, iż będzie to finałowa seria. W Polsce serial jest dostępny na Netflixie.