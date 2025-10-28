Reklama
Zakręcony piątek 2 online. Wiemy, kiedy premiera w Disney+

Zakręcony piątek 2 w Disney+. Chociaż film w kinach przeszedł bez echa, szum wzbudza informacja o premierze na platformie streamingowej. Oficjalnie ogłoszono datę globalnego startu emisji w popularnym serwisie.
Adam Siennica
Zakręcony piątek 2 w Disney+! Oficjalnie ogłoszono, że nieźle oceniana kontynuacja hitu trafi na platformę streamingową już 12 listopada. To aż 96 dni po premierze kinowej, co dziś jest rzadkością - większość filmów trafia do streamingu po zaledwie kilku tygodniach. Premiera ma charakter globalny, więc film obejrzymy także w Polsce.

Zakręcony piątek 2 - box office

Czy film Zakręcony piątek 2 odniósł sukces komercyjny? Według danych ze światowego box office’u zebrał 153,1 mln dolarów przy budżecie 46 mln. Oznacza to, że mówimy o solidnym sukcesie finansowym. Do zysków producenci doliczą wpływy z cyfrowych sklepów VOD, wydań Blu-ray i sprzedaży licencji telewizyjnych.

Jeszcze bardziej zakręcony piątek

Pierwszy zwiastun filmu

Jeszcze bardziej zakręcony piątek
Źródło: Walt Disney Studios
Zakręcony piątek 2 - opis fabuły

Akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lindsay Lohan) ma już dorosłą córkę, a po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin. Wkrótce przekonują się, że niektóre zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.

Źródło: deadline.com

