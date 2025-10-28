Walt Disney Studios

Reklama

Zakręcony piątek 2 w Disney+! Oficjalnie ogłoszono, że nieźle oceniana kontynuacja hitu trafi na platformę streamingową już 12 listopada. To aż 96 dni po premierze kinowej, co dziś jest rzadkością - większość filmów trafia do streamingu po zaledwie kilku tygodniach. Premiera ma charakter globalny, więc film obejrzymy także w Polsce.

Zakręcony piątek 2 - box office

Czy film Zakręcony piątek 2 odniósł sukces komercyjny? Według danych ze światowego box office’u zebrał 153,1 mln dolarów przy budżecie 46 mln. Oznacza to, że mówimy o solidnym sukcesie finansowym. Do zysków producenci doliczą wpływy z cyfrowych sklepów VOD, wydań Blu-ray i sprzedaży licencji telewizyjnych.

Jeszcze bardziej zakręcony piątek Pierwszy zwiastun filmu Zobacz więcej Reklama

Zakręcony piątek 2 - opis fabuły

Akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lindsay Lohan) ma już dorosłą córkę, a po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin. Wkrótce przekonują się, że niektóre zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.