O krok od wojny. Zapowiedź i zdjęcia 3. odcinka 2. sezonu Rodu smoka

W najbliższy poniedziałek, tj. 1 lipca 2024 roku o godzinie 3:00 polskiego czasu, będzie można obejrzeć na platformie Max kolejny, już 3. odcinek 2. sezonu Rodu smoka.

Po śmierci dwóch bliskich członków rodzin Zielonych i Czarnych, obie strony konfliktu rodu Targaryen zmierzają ku otwartej wojnie, która czai się tuż za progiem. Trwa zbieranie sojuszników i obie strony pragną zemsty za to, co druga im zrobiła. Poniższa zapowiedź kolejnego odcinka wskazuje na to, że do pełnoskalowego konfliktu brakuje już bardzo niewiele, a pierwsze bitwy powietrze z udziałem smoków mogą być już niebawem.

W najbliższym odcinku zobaczymy, co dalej stanie się z Daemonem po tym, jak Książę Łotrzyk zdecydował się opuścić Smoczą Skałę i wyruszyć w stronę Harrenhal. Uważni fani wypatrzyli też w zapowiedzi kilka smoczych jaj, twierdząc że trzy z nich, to w rzeczywistości smoki Daenerys Targaryen, które mają się dopiero wykluć. Wygląda również na to, że poznamy lepiej konflikt między rodem Blackwoodów a Brackenów.

Ród smoka - zapowiedź 3. odcinka

Ród smoka - zdjęcia z 3. odcinka