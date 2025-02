Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z 3. sezonem! Przeskok w czasie obiecuje arcyważne wydarzenie

foto. Prime Video

To już oficjalnie! Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powróci z 3. sezonem. Pierwsza seria jest nadal największą telewizyjną premierą tej platformy streamingowej. 2. sezon także pobił swoje rekordy - był najchętniej oglądaną powracającą produkcją. Fani oczekiwali na oficjalne wieści w sprawie przedłużenia produkcji o kolejny sezon i właśnie się doczekali. Poinformował o tym The Hollywood Reporter.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z 3. sezonem!

Obecnie 3. sezon znajduje się w pre-produkcji. Ekipa przeniesie się do nowego studia - Shepperton Studios na terenie Wielkiej Brytanii. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze wiosną 2025 roku.

The Hollywood Reporter opublikował pierwszy opis 3. sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy, który zdradza niezwykle ciekawe informacje.

Akcja 3. sezonu skacze o kilka lat do przodu w stosunku do wydarzeń z 2. serii. W nowym sezonie wojna pomiędzy elfami a Sauronem znajduje się w szczytowym momencie, a Czarny Pan usiłuje wykuć Jedyny Pierścień, który pozwoli mu zdobyć przewagę i wygrać wojnę, a także podbić ostatecznie całe Śródziemie.

Poinformowano również o tym, kto znajdzie się w ekipie produkcyjnej. Powraca Charlotte Brändström (Szogun), która zajęła się większością 2. sezonu, a także pracowała przy pierwszej serii. Do ekipy powróci też Sanaa Hamri (Koło czasu), która reżyserowała trzy odcinki 2. sezonu. Nową twarzą jest natomiast Stefan Schwartz (The Walking Dead, The Boys).

