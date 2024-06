Ród smoka - showrunner o scenie pogrzebu i walce bliźniaków. Czy Daeron został już obsadzony?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Na platformie Max można już obejrzeć kolejny odcinek 2. sezonu Rodu smoka. Z tej okazji Ryan Condal, showrunner produkcji, postanowił odpowiedzieć na kilka pytań i wyjaśnić niejasności.

Ród smoka - obsada o scenie pogrzebu

W 2. odcinku 2. sezonu Rodu smoka doszło przede wszystkim do pokazania konsekwencji śmierci młodego następcy tronu. Jednym z elementów tego był obchód pogrzebowy, który miał pokazać prostemu ludowi, w jak brutalny sposób postępuje Rhaenyra, zwana teraz Okrutną. W trakcie sceny widać martwego chłopca, którego głowa jest z powrotem przyszyta do ciała. Okazuje się, że była to lalka stworzona na potrzeby sceny, co potwierdziła Phia Saban wcielająca się w Helaenę Targaryen:

Pamiętam, że zapytali mnie: "Chcesz zobaczyć lalkę?" Była przepięknie zrobiona. Dało się zobaczyć, gdzie głowa została przyszyta do ciała. Do tego wszędzie były kwiatki. - Phia Saban. To było niesamowite. Na początku intensywne, ale z czasem się na to obojętniało i po prostu śpiewałyśmy na tyle powozu między ujęciami. - Olivia Cooke.

O sekwencji opowiedział również Ryan Condall, showrunner serialu, który został zapytany o to, czy celowo stworzono napięcie, by dać wrażenie, że głowa młodego, nieżyjącego dziedzica zaraz odpadnie z ciała:

Nie, to nie był nasz zamiar. Samo przemieszczanie ciała w miejscu publicznym w taki sposób było niebezpieczne. To bardzo poruszająca sekwencja.

Ród smoka - dlaczego postawiono na taką wersję pojedynku bliźniaków?

Condall więcej do powiedzenia miał na temat pojedynku bliźniaków Cargyll, który to w książkach opisywano na wiele sposobów. Czasem była to wielogodzinna walka, a czasem krótka i pełna obelg. Co na to showrunner?

W książce jest kilka wersji tej historii. Zawsze mnie to fascynowało, ponieważ była to opowieść, o której czytała Sansa Stark. [...] Jest wersja, w której wyklinają się nawzajem i nazywają zdrajcami, ale nie czuliśmy, że pasowało to do postaci, które pokazujemy. Mamy dwóch mężczyzn po obu stronach konfliktu, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoją przysięgą. To jeszcze bardziej tragiczne, gdy widzi się dwóch braci, którzy próbują trzymać się przysięgi, a żeby to zrobić muszą stoczyć ze sobą pojedynek na śmierć i życie.

Ród smoka - co dalej z Daeronem, Nettles i jakie bitwy nas czekają?

Showrunner opowiedział też o kłótni Daemona i Rhaenyry. Wskazał na to, że jest to identyczny konflikt do tego, który z Księciem Łotrzykiem miał Viserys, jego brat. Rhaenyra chce dopuścić Daemona bliżej do siebie, ale ten ciągle zawodzi swoimi pochopnymi decyzjami.

Ryan Condal potwierdził też, że Daeron pojawi się w tej historii, ale jeszcze nie teraz. Nie został nawet obsadzony. Nie wspomniał natomiast o Nettles, gdy został o nią zapytany i unikał odpowiedzi na to, które bitwy zobaczymy jeszcze w tym sezonie.