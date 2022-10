Zapowiedziano dodatek do gry Diuna: Imperium

Lucky Duck Games Polska

Dire Wolf Games, oryginalny wydawca gry Diuna: Imperium, rozpoczęło przedsprzedaż najnowszego dodatku do tej gry pt. Immortality. Polskim wydawcą będzie Lucky Duck Games, wydawca podstawki, aczkolwiek nie jest jeszcze znana data premiery rodzimej edycji.

Dodatek będzie zawierał m.in. nową planszetkę z rozwojem naukowym odwołującą się do Bene Tleilax, nowy sposób wykorzystania jednostek, dodatkowe talie i karty, a także karty intryg.

Gra Diuna: Imperium wykorzystuje świat stworzony przez Franka Herberta w powieści Diuna i na fali boomu spowodowanej ekranizacją.

Źródło: Dire Wolf

Diuna: Imperium to gra strategiczna, która łączy w sobie mechaniki budowani talii i rozmieszczania sił na planszy (worker placement). To od gracza zależy, jak rozbuduje swoją potęgę.

W grze każdy z graczy rozpoczyna grę z identyczną talią startową, oraz kartą Lidera, która daje unikalną umiejętność. W miarę zdobywania nowych kart i kształtowania talii wasze wybory określą wasze mocne i słabe strony. Karty pozwalają wysyłać agentów do różnych miejsc na planszy, więc na strategię wpływa ewolucja samej talii. Możesz zostać potęgą militarną, zdolną do rozmieszczenia większej liczby żołnierzy niż przeciwnicy, lub możesz zdobyć karty, które otwierają drzwi do czterech frakcji politycznych reprezentowanych w grze: Cesarza, Gildii Kosmicznej, Zakonu Bene Gesserit i oczywiście Fremenów.

Diuna: Imperium to gra przeznaczona dla 1-4 graczy.

Diuna. Imperium - wizualizacja

Dire Wolf Games zaprezentował film prezentujący Immortality - dodatek do Diuny: Imperium: