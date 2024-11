Zdobywca nagrody Grammy Quincy Jones nie żyje. Muzyk miał 91 lat

fot. Netflix

Zmarł Quincy Jones, muzyk, kompozytor, producent i autor tekstów, którego dorobek obejmował siedem dekad. od Thrillera Michaela Jacksona po częstą współpracę z Frankiem Sinatrą, produkując wielkoekranową adaptację Koloru Purpury i komponując jeden z najbardziej pamiętnych utworów filmowych i telewizyjnych w historii.

Dorobek Quincy'ego Jonesa

Jones napisał muzykę i partytury do dziesiątek filmów, w tym W upalną noc, Z zimną krwią, Bob i Carol i Ted i Alice, Nowi miastowi, Nazywam się Tibbs, Czarodziej i Kolor purpury. Jones wyprodukował również ten ostatni (jego pierwszy taki film) i jego reimaginację z 2023 roku. Co więcej, wersja Stevena Spielberga z l1985 roku była jednym z wyjątków, przy których nie pracował John Williams i właśnie zastąpił go Quincy Jones.

Jego piosenka Soul Bossa Nova z 1962 roku stała się później motywem przewodnim filmu Austin Powers: Agent specjalnej troski. Jones zagrał później samego siebie w filmie Goldmember, czyi kontynuacji tej komedii.

Quincy Jones w trakcie swojej kariery był nominowany aż siedmiokrotnie do Oscara i otrzymał nagrodę Jean Hersholt Humanitarian Award w 1995 roku.

Zdobył także Nagrodę Emmy w kategorii Najlepsza Kompozycja Muzyczna dla Serialu za Korzenie oraz Nagrodę Tony w kategorii Najlepsze Odrodzenie Musicalu za Kolor purpury.