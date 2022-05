Żeglarze i jeźdźcy: opowiadania z Księgi Całości nadchodzą

Fabryka Słów

Fabryka Słów kontynuuje wydawanie serii fantasy Feliksa W. Kresa pt. Księga Całości. Do tej pory mieliśmy do czynienia ze wznowieniami, ale teraz po raz pierwszy doczekamy się nowej pozycji. Żeglarze i jeźdźcy to już ósma książka w serii, a zarazem pierwszy zbiór opowiadań.

Żeglarze i jeźdźcy ukażą się 27 maja.

Tak prezentuje się okładka i opis Żeglarzy i jeźdźców:

Źródło: Fabryka Słów

Świat, czy to ten pod niebiem Szereru czy jakikolwiek inny, jest pełen zła. W opowieściach starych ludzi wciąż trwają okrutne wojny, łupieskie wyprawy, łzy kobiet i krew mężczyzn. Ale żadna z tych opowieści nie mówi o krzywdach wyrządzanych bez żadnego powodu, dla samej tylko zabawy.

Niektóre mówią o podłych zdradach popełnianych z szalonej miłości, przyjaźni zmienionej w zaciekłą nienawiść i bólu, który wydaje się nie do zniesienia.

Istnieją też inne opowieści, te które dają nadzieję. Opowieści o miłości, przyjaźni silniejszej niż śmierć i o niezrozumiałej łasce.

Wszystkie je można usłyszeć przy ogniskach pod niebem Szereru.

I właśnie zostały spisane.