Filmowa mroczna adaptacja Boskich Narodzin. Zobaczcie zwiastun ZERO A.D.

Angel Studios

ZERO A.D. to kolejna adaptacja historii biblijnej, tym razem opowiadająca o ucieczce Maryi i Józefa przed paranoicznym Herodem i narodzeniu Pańskim. Za produkcję odpowiada Angel Studios, które specjalizuje się w tworzeniu chrześcijańskich filmów.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w rolę Heroda wcieli się Jim Caviezel, który już wcześniej grał w innej religijnej adaptacji, gdyż przyszło mu wcielić się w rolę Jezusa w Pasji Mela Gibsona. Zwiastun można zobaczyć poniżej

ZERO A.D. - zwiastun

ZERO A.D. - opis fabuły, obsada, premiera

Zanim królowie i imperia zaczęły się Go lękać, tyran próbował Go wymazać. Narodziny małego chłopca zapalają iskrę proroczej wojny. Gdy bezwzględny książę stara się zdławić proroctwo zagrażające władzy jego ojca, nieoczekiwana matka zostaje wciągnięta w sam środek starcia między potęgą a przeznaczeniem. To nieopowiedziana dotąd historia początku rewolucji — tam, gdzie wiara zostaje wystawiona na próbę, odwaga hartuje się w ogniu, a siły ciemności próbują zgasić światło.

W rolach głównych filmu ZERO A.D: Narodzenie Pańskie : Sam Worthington, Ben Mendelsohn, Gael García Bernal i Jim Caviezel.

Premiera produkcji nastąpi 19 grudnia 2025 roku.