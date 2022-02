Zew nocnego ptaka: wkrótce nowa powieść Roberta McCammona

Vesper

Na 16 lutego wydawnictwo Vesper zapowiedziało wydanie powieści Roberta McCammona pod tytułem Zew nocnego ptaka. Amerykański pisarz znany jest przede wszystkim (szczególnie w Polsce) jako pisarz fantastyki z naciskiem na horror, ale akurat ta książka prezentuje nieco inny fragment jego twórczości.

Zew nocnego ptaka to pierwszy tom serii o Matthew Corbetcie. Akcja powieści toczy się na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce. Bohater, pełniący funkcję sekretarza sędziego, przybywa wraz z pracodawcą do położonej na uboczu osady, by przeprowadzić proces o czary. Szybko orientuje się, że w całej sprawie jest coś więcej, a im bardziej zagłębia się w sekrety miasteczka, tym natrafia na więcej tajemnic.

Poniżej opis i okładka Zewu nocnego ptaka:

Źródło: Vesper

Jest rok 1699. Fount Royal to niewielka, otoczona bagnami i lasami osada w Karolinie, gdzieś na skraju brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej. Pewnego dnia w makabryczny sposób ginie miejscowy pastor, jakiś czas potem zaś Daniel Howarth, jeden z najbardziej szanowanych mieszkańców. Jakby tego było mało, na Fount Royal spada fala nieszczęść: ludzie zaczynają chorować i umierać, pożary trawią kolejne zabudowania, od kilku tygodni niemal nieustannie pada deszcz, niszcząc i tak już słabe plony. Mieszkańcy są przekonani, że odpowiada za to czarownica.

Podejrzenia padają na owdowiałą niedawno Rachel Howarth. Jest młoda i piękna, ale ma znamiona, nie chce odmówić Modlitwy Pańskiej, w jej domu znaleziono słomiane lalki, a świadkowie zeznają, że spółkowała z samym Szatanem.

Na wezwanie burmistrza do osady przybywa sędzia Isaac Woodward i jego młody sekretarz Matthew Corbett. Mimo że dowody nie budzą wątpliwości i kobietę czeka śmierć na stosie, Matthew nie wierzy w jej winę. Gdy zaczyna własne śledztwo, na jaw stopniowo wychodzą skrzętnie skrywane tajemnice osadników. Toczy się gra, której stawką jest nie tylko życie Rachel, ale i przyszłość całego Fount Royal.

