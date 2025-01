Kim może być nowy Zielony Goblin? Aktor z Niezwyciężonego chce zagrać tę rolę

Marvel

W oczach wielu fanów Zielony Goblin jest największym złoczyńcą, z jakim Spider-Man miał do czynienia. I z pewnością nazwisko Normana Osborna przywodzi na myśl przede wszystkim występ Willema Dafoe w tej roli. Przyszedł jednak czas, by dać komuś innemu szansę na własną interpretację tej postaci. W wywiadzie dla The Direct Chris Diamantopoulos (Niezwyciężony, Daisy Jones & The Six) zgłosił się na ochotnika.

fot. Prime Video

Zielony Goblin - Diamantopoulos o wymarzonej roli

Aktor wyjaśnił, że jest ogromnym fanem komiksów Marvela od dziecka, a tę pasję przekazał swojemu synowi. Uważa, że Zielony Goblin zasługuje na własny serial, który pokazałby drogę Normana Osborna do stania się złoczyńcą.

- A ja powinienem być Normanem Osbornem.

Cóż, wszystko może się zmienić po wydarzeniach z filmu Avengers: Secret Wars, ale na ten moment oficjalnie nie ma większych planów na postać Zielonego Goblina. Niedawno zapytano Willema Dafoe o jego potencjalny powrót do roli w Spider-Manie 4 - więcej możecie przeczytać o tym tutaj.

