Andrzej Sapkowski obiecuje nowe książki - jednocześnie nawiązując do George'a R.R. Martina

W zeszłym roku w Polsce ukazała się książka Rozdroże kruków - już we wrześniu będzie ona dostępna również w 19 innych krajach. Na tym jednak wiedźmińska saga z pewnością się nie skończy, co Andrzej Sapkowski zagwarantował na opolskim festiwalu. Podczas spotkania prowadzonego przez Daniela Muniowskiego (znanego w Internecie jako twórca na kanale YouTube Strefa Czytacza), pisarz zaznaczył, że obietnicy dotrzyma - w przeciwieństwie do innego znanego autora. Tak, nawiązał do sytuacji z Wichrami zimy.

- Jak ktoś z sali będzie chciał zadać takie pytanie, to ja uprzedzam, że na pewno jeszcze coś napiszę. Spokojnie. Nie ma strachu. W odróżnieniu od George'a R. R. Martina, z którym zresztą znamy się osobiście, ja jak mówię, że napiszę, to napiszę.

Niemniej jednak Sapkowski zaznaczył, że rozumie, dlaczego George R.R. Martin nie może dokończyć swojej serii. Przypomniał, że w przeciwieństwie do jego Wiedźmina, scenarzyści Gry o tron wyprzedzili pisarza, kierując historię w dalszym kierunku.

- Też bym się zastanowił, czy mam po co pisać, skoro to już było, prawda? Bez sensu.

Pełny panel jest dostępny do obejrzenia na YouTubie.

