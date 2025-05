Pierwszy plakat 4. sezonu The Bear. Jest data premiery - kiedy hit pojawi się na Disney+?

fot. Disney+

Niekwestionowany hit FX, czyli The Bear z Jeremym Allenem Whitem w roli głównej powróci latem 2025 roku. Już wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje 4. sezon produkcji.

Według nowych informacji, 4. sezon The Bear zadebiutuje 26 czerwca 2025 roku. Na polskim Disney+ pojawią się wówczas wszystkie dostępne odcinki tego sezonu. Ma być ich łącznie dziesięć.

Z tej okazji opublikowano pierwszy plakat nowego sezonu:

fot. FX

The Bear: sezon 4 - co wiadomo?

Carmen “Carmy” Berzatto, Sydney Adamu oraz Richard “Richie” Jerimovich są zdeterminowani, aby nie tylko przetrwać, ale też wnieść The Bear na wyższy poziom. Zespół musi się przystosować do nowych wyzwań, które pojawiają się na każdym kroku tej drogi. W nadchodzącym sezonie nie chodzi tylko o osiągnięcie doskonałości, ale też wybranie, czego warto się trzymać, a co lepiej porzucić.

Warto przypomnieć, że 4. sezon został częściowo nakręcony przy okazji prac nad 3. serią.

W obsadzie oprócz White'a są: Abby Elliott, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt i Molly Gordon.

The Bear: sezon 4 - premiera na Disney+ 26 czerwca 2025 roku.

