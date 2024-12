Spider-Man 4 - czy Willem Dafoe wróci jako Zielony Goblin do MCU?

Marvel/Sony

W filmie Spider-Man: Bez drogi do domu ku uciesze wielu fanów Willem Dafoe powrócił do roli Normana Osborna aka Zielonego Goblina; przypomnijmy, że w tę samą postać wcielał się on w trylogii Sama Raimiego (w dwóch ostatnich częściach jako widmo nawiedzające syna złoczyńcy, Harry'ego). Miłośnicy MCU od wielu miesięcy zastanawiają się nad tym, czy słynny aktor zgodziłby się sportretować antagonistę raz jeszcze w zaplanowanej na 2026 rok produkcji Spider-Man 4.

Dafoe, który obecnie bierze udział w kampanii promocyjnej Nosferatu, zapytany o tę kwestię odpowiada tak:

Zobaczymy, wszystko się okaże. Mogę wrócić (śmiech - przyp. aut.). Moja współpraca z Tomem Hollandem była świetna, a cała seria filmów o Spider-Manie, w których sam brałem udział, była dla mnie wspaniałą zabawą.

Wygląda na to, że aktor podtrzymuje swoje zdanie sprzed roku, kiedy to na temat tej samej sprawy mówił w sposób następujący:

Jeśli wszystko będzie w porządku, jasne, nie widzę problemu. To świetna rola. Podobało mi się w niej zawsze to, że portretuję niejako dwie postacie. Zaczęło się dwadzieścia lat temu, to było dawno, doświadczenie też było inne, ale miałem z tego frajdę.

Spider-Man 4 ma wejść na ekrany kin 24 lipca 2026 roku.