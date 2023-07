Zimowy monarcha - zwiastun serialu kostiumowego. To adaptacja trylogii arturiańskiej Cornwella

fot. materiały prasowe

The Winter King to serial kostiumowy oparty na książce Zimowy monarcha Bernarda Cornwella, który jest pierwszym tomem trylogii arturiańskiej tego pisarza. Inspiruje się on oczywiście legendami o królu Arturze, opowiadając tę historię we własnym stylu, do którego przyzwyczaił czytelników. Trochę ten charakter i styl poznali fani serialu Upadek królestwa, który był oparty na innych książkach pisarza.

Zimowy monarcha - zwiastun

Iain De Caestecker (Agenci T.A.R.C.Z.Y.) wciela się w Pendragona, który w przyszłości zostanie zapamiętany jako król Artur. W pozostałych rolach mamy takie osoby jak Jordan Alexandra (Ginewra), Nathaniel Martello-White (Merlin), Eddie Marsan (król Uther), Ellie James (Nimue) oraz Stuart Campbell (Derfel). W obsadzie są także Steven Elder (Biskup Bedwin), Andrew Gowe (Sansum), Aneirin Hughes (Gorfydd), Emily John (Cejnwyn), Tatiana Nardone (Ladwyss), Ken Nwosu (Sagramor), Billy Postlethwaite (Cadwys), Daniel Igns (Owain), Valene Kane (Morgana) oraz Simon Merrells (Gundlens).

Za produkcję odpowiada amerykańska platforma MGM+. Kate Brooke i Ed Whitmore są twórcami i showrunnerami. Za kamerą stoi Otto Bathurst (Peaky Blinders).

Premiera światowa odbędzie się 20 sierpnia 2023 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie lub kiedy serial będzie dostępny w Polsce.