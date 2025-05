Ta scena z Arcane była najdłuższym ujęciem serialu. Co dalej z wątkiem?

fot. Netflix

Reklama

Ekipa stojąca za produkcją Arcane pochyliła się nad epickim finałowym sezonem i jednym z ulubionych momentów widzów, czyli sceną pocałunku Caitlyn (Katie Leung) i Vi (Hailee Steinfeld). Scenarzystka i koproducentka serialu, Amanda Overton, zaznaczyła, że kluczem ich wątku wcale nie było wyjście z szafy - bohaterki żyją bowiem w świecie, w którym nie ma homofobii. Nie grała tu roli płeć, lecz emocje, które połączyły tę dwójkę.

fot. Netflix

Arcane - kulisy sceny z Caitlyn i Vi

Jeden z reżyserów Arcane, Barthelemy Manoury, zaznaczył, że ta scena była jednym z największych priorytetów dla ekipy zajmującej się animacją. To ogólnie czasochłonny proces, ale szczególnie to ujęcie wymagało aż trzech miesięcy pracy. Jest to spowodowane tym, że ta sekwencja jest najdłuższym, 40-sekundowym ujęciem w całym serialu.

Co będzie dalej z Caitlyn i Vi? Showrunner Christian Linke nie chciał niczego zdradzać.

- Trudne pytanie. Muszę powiedzieć "bez komentarza", bo... Nigdy nie wiesz. To gówniana odpowiedź, ale przemawia na waszą korzyść.

Już wcześniej Linke sugerował, że choć serial dobiegł końca, uniwersum League of Legends ma jeszcze sporo do zaoferowania. Wiadomo, że fani zapewne ucieszyliby się ze spin-offu o Caitlyn i Vi.

Zobacz także: Ten zwiastun nowego sezonu League of Legends sprawi, że zatęsknicie za Arcane. Stworzyli go twórcy serialu Netflixa