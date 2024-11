Telewizor i soundbar od jednego producenta to duet stworzony dla kinomaniaków!

fot. Samsung

Połączenie telewizora i soundbara należących do tej samej rodziny przynosi korzyści, które zadowolą nawet najbardziej wymagających fanów filmów i seriali. W obu tych kategoriach Samsung od lat jest liderem rynku. W przypadku telewizorów koreański gigant technologiczny od 18 lat przoduje na świecie i aż od 19 w Polsce. Według danych firmy badawczej GfK w tym roku wśród dziesięciu najchętniej kupowanych modeli soundbarów w Polsce, aż siedem wyprodukowanych zostało przez Samsunga.

fot. Samsung

Dzięki technologii Q-Symphony od Samsunga, możliwe jest jednoczesne wykorzystanie głośników telewizora i soundbara, co sprawia, że dźwięk staje się bardziej przestrzenny i realistyczny. W praktyce oznacza to, że możesz poczuć się jak w sercu filmowej akcji, gdy każdy detal jest słyszalny, a dźwięk wypełnia całe pomieszczenie.

fot. Samsung

Q-Symphony to prawdziwa gratka dla miłośników emocji na dużym ekranie! Funkcja Q-Symphony działa z telewizorami Samsung, takimi jak Neo QLED 8K AI TV, Neo QLED 4K, OLED, QLED czy The Frame. Współpracuje także świetnie z głośnikiem Music Frame.

fot. Samsung

Samsung oferuje różne zestawy, które idealnie się do siebie dopasowują – na przykład telewizory Neo QLED czy The Frame można połączyć z soundbarami Q-Serii lub Ultra Slim. Nie tylko uzyskujemy doskonałą jakość dźwięku, ale również obsługujemy je za pomocą jednego pilota, który pozwala sterować wszystkimi funkcjami obu urządzeń. Mniej pilotów, więcej wrażeń!

fot. Samsung

Jeżeli zdecydujemy się na zakup jednego z topowych modeli telewizorów Samsunga, jak na przykład QN85D lub QN900D warto dobrać do nich równie dobry soundbar. Perfekcyjnym wyborem będzie HW-Q990D, najlepszy model w tegorocznej gamie Samsunga, zwycięzca prestiżowej nagrody „Soundbar Kina Domowego EISA 2024-2025”. Szczyci się on technologią Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. To aż 11 kanałów dystrybuujących dźwięk przestrzenny, a do tego 1 subwoofer oraz 4 głośniki skierowane ku górze, co sprawia, że dźwięk otula nas niczym koc jesieniarę i wciąga w sam środek akcji. Funkcja Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro automatycznie rozpoznaje otoczenie, a następnie perfekcyjnie dobiera sposób emisji dźwięku do charakterystyki pomieszczenia, w którym go ustawiliśmy. Do kompletu są jeszcze Bezprzewodowe Tylne Głośniki w Zestawie, dzięki którym dźwięk odbija się od ścian i sufitu aby dotrzeć do naszych uszu z nieoczekiwanych stron.

fot. Samsung

Ponadto, telewizory i soundbary Samsung tworzone są w harmonii pod względem estetyki – minimalistyczne wzornictwo, eleganckie linie i materiały wysokiej jakości sprawiają, że razem znakomicie wyglądają w nowoczesnym wnętrzu. A dla tych, którzy nie lubią plątaniny kabli, Samsung przygotował rozwiązanie – w najlepszych modelach dostępny jest bezprzewodowy Dolby Atmos, dzięki któremu można cieszyć się dźwiękiem przestrzennym bez konieczności ciągnięcia kabli po ścianach.

fot. Samsung

Jeśli pragniesz stworzyć w domu prawdziwe kino, Samsung ma wszystko, czego potrzebujesz – perfekcyjna współpraca urządzeń, zaawansowane technologie dźwięku i obrazu oraz wygodę codziennego użytkowania. Postaw na duet telewizor plus soundbar i zanurz się w świecie niezapomnianych filmowych przeżyć! A w bonusie dostaniesz dostęp od ekosystemu SmartThings, więc będziesz mógł sterować wszystkimi sprytnymi urządzeniami Samsunga (a także wielu innych producentów) z poziomu smartfona lub ekranu telewizora.