Star Wars: Ahsoka - pełny zwiastun serialu. Walki na miecze i charyzmatyczny Thrawn

fot. materiały prasowe

Star Wars: Ahsoka doczekał się pełnego zwiastuna. W nim też widzimy więcej na temat dwóch szarych Jedi, którzy bez litości zabijają żołnierzy Nowej Republiki. Jest też po raz pierwszy w pełnej okazałości Wielki Admirał Thrawn (Lars Mikkelsen), czyli kultowa i charyzmatyczna postać z książek ze świata Gwiezdnych Wojen, która ma szansę podbić ekrany. Potwierdzono też, że premiera serialu w sierpniu będzie złożona z dwóch odcinków.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zwiastun

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zdjęcia

Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Star Wars: Ahsoka - czas trwania odcinków

Collider rozmawiał też z Davem Filonim i zadał mu pytanie o czas trwania. Twórca serialu twierdzi, że będzie on podobny do tego, co fani dostają w The Mandalorian. Nie wyklucza jednak, że będą odrobinę dłuższe. Uważa on, że krótsze odcinki są lepsze dla tempa opowieści. Przyznaje, że lubi dłuższe odcinki, ale ten czas trwania musi być korzystny dla historii i jej rozwoju.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu w Disney+.