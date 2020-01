Złote Globy 2021 - Tina Fey i Amy Poehler poprowadzą galę w przyszłym roku

Złote Globy 2020 poprowadzone zostały przez Ricky'ego Gervaisa, którego monolog wywołał spore poruszenie w mediach i wśród komentujących galę w internecie. Mimo sporego rozgłosu, aktor i komik zapowiedział, że to był jego ostatni raz w roli prowadzącego. Wygląda na to, że przynajmniej na razie nie będzie miał okazji do zmiany zdania. NBC zdecydowało się wybrać Tina Fey i Amy Poehler na prowadzące Złote Globy w 2021 roku.

Duet aktorek wielokrotnie pojawiał się razem na ekranie, Fey i Poehler świetnie czują się razem na scenie, a także gościły wielokrotnie na scenie programu Saturday Night Live. Panie w przeszłości prowadziły już Złote Globy, nie będzie to dla nich nowe doświadczenie. Dokładna data imprezy nie jest jeszcze znana.