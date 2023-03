Znachor, Pan Samochodzik, Informacja zwrotna. Netflix zaprezentował polskie nowości

foto. naEKRANIE.pl

Platforma Netflix od dawna zapowiadała, że z roku na rok będzie sukcesywnie zwiększać swoje działania na polskim rynku. W ciągu siedmiu lat wyprodukowała około 40 polskich filmów i seriali. Nie będziemy się rozwodzić nad ich jakością, bo jest ona różna. Trzeba jednak przyznać, że znajdziemy tam prawdziwe perełki: Wielką wodę czy drugi sezon serialu Rojst '97 (pierwszy nakręciła nieistniejąca już na naszym rynku platforma Showmax).

Podczas specjalnej imprezy zorganizowanej w Warszawie goście mogli dowiedzieć się, jakie premiery będą miały miejsce jeszcze w tym roku. Zaprezentowano fragment Pana Samochodzika i Templariuszy, Znachora i Dnia Matki. O większości z tych produkcji wiedzieliśmy już wcześniej. Netflix zapowiedział je rok temu, a teraz po prostu pokazał owoce swojej pracy.

W tym roku inwestujemy nie tylko w tytuły osadzone w rozmaitych gatunkach, ale i w rozwój produkcji na podstawie znanych polskich powieści. Możemy też spodziewać się nowatorskich i odważnych filmów czerpiących z różnorodnych konwencji. Nie wątpię, że nadchodzące premiery nie tylko przyciągną wielu nowych widzów, ale i pokażą talent polskich twórców

– powiedział Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w regionie CEE w Netflix.

Nie ukrywam, że najciekawiej prezentuje się serial Informacja zwrotna w reżyserii Leszka Dawida. To ekranizacja świetnej książki Jakuba Żulczyka. W głównej roli zobaczymy Arkadiusza Jakubika – aktor wcieli się w rolę Marcina Kani, byłego muzyka, który stworzył jeden z największych polskich hitów. Teraz przez uzależnienie od alkoholu znalazł się na dnie. Pewnego dnia znika jego syn. Pozostaje po nim jedynie zakrwawione prześcieradło. Kania chce sobie przypomnieć, co się wydarzyło poprzedniej nocy, i odnaleźć zaginionego. Jak to u Żulczyka bywa – bohater wyrusza na pewnego rodzaju odyseję i odwiedza miejsca będące dla niego źródłem najgorszych wspomnień. Zostaje popchnięty w najmroczniejsze rejony swojej psychiki. Arkadiusz Jakubik na spotkaniu powiedział: „Jest to pierwszy serial, który obejrzałem, nie patrząc na to, jak gram, tylko śledząc losy bohatera. Jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło”.

Netflix odkrył też karty dotyczące Pana Samochodzika i Templariuszy. Zdradził, kto zagra główną rolę w filmie, i zaprezentował fragment produkcji w reżyserii Antoniego Nykowskiego. Okazało się, że w roli pana Tomasza zobaczymy Mateusza Janickiego. Jest to ciekawy i odważy wybór.

Intrygująco prezentuje się także film Dzień Matki w reżyserii Mateusza Rakowicza, który zabłysnął świetnym debiutem – filmem Najmro: Kocha, kradnie, szanuje. Zaprezentowano nam relację z przygotowań Agnieszki Grochowskiej, która zagra tutaj główną rolę. Z materiałów wynika, że będzie to kino akcji, do którego aktorka przygotowywała się równie intensywnie co Keanu Reeves do pierwszego Johna Wicka. Zobaczyliśmy ją na strzelnicy czy podczas treningów kick-boxingu.

Nieoczekiwanie okazuje się też, że na platformie Netflix zobaczymy komedię Gorzko, Gorzko, która miała trafić do kina, ale bez słowa została z niego wycofana. Na liście znalazła się też kolejna część miłosnych przygód Moniki Grabarczyk czyli Miłość do kwadratu bez granic.

Nadchodzące seriale:

Informacja zwrotna (reż. Leszek Dawid),

Infamia (reż. Anna Maliszewska, Kuba Czekaj)

Absolutni debiutanci (reż. Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha).

Absolutni Debiutanci

Nadchodzące filmy:

Znachor (reż. Michał Gazda)

Fanfik (reż. Marta Karwowska)

Pan Samochodzik i Templariusze (reż. Antoni Nykowski)

Dzień Matki (reż. Mateusz Rakowicz)

Freestyle (reż. Maciek Bochniak)

Fenomen (reż. Maciej Barczewski)

Gorzko, gorzko! (reż. Tomasz Konecki)

Miłość do kwadratu bez granic (reż. Filip Zylber)

Operacja Soulcatcher (reż. Daniel Markowicz).

Pan Samochodzik i Templariusze

Do tego zebranym gościom zaprezentowano fragmenty seriali takich jak: Berlin, FUBAR, Griselda, Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów. Obejrzeliśmy także fragment trzeciego sezonu Lupina, dwa fragmenty trzeciego sezonu Wiedźmina oraz fragmenty filmów Matka i Tyler Rake 2.