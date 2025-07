Zniknięcia - pierwsze opinie. Kolejny wielki horror i jeden z najlepszych filmów 2025 roku

fot. materiały prasowe

Horror Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera od pierwszych zapowiedzi wyglądał na wyjątkowe i intrygujące dzieło, które cieszyło się zainteresowaniem w mediach społecznościowych i samymi zwiastunami budziło niepokój u oglądającego. Pierwsze osoby miały już okazję obejrzeć produkcję i podzieliły się swoimi opiniami za pośrednictwem serwisu X (wcześniej Twitter). Czy horrory nadal mają się dobrze po świetnym 2024 roku?

Zniknięcia - pierwsze opinie

Wszystko wskazuje na to, że Zniknięcia dorównają swoim zapowiedziom. Wiele osób, które widziały już film, nazywa go jednym z najlepszych dzieł 2025 roku. To trzymająca w napięciu od samego początku do końca produkcja, której tajemnica jest osią narracji i nie pozwala spuścić wzroku z ekranu przez cały czas trwania. Widać tu inspiracje takimi filmami jak Magnolia czy Labirynt, ale mówi się też o wpływach Pulp Fiction w kwestii opowiadania historii. To publiczność musi sama poskładać w głowie, co dokładnie miało miejsce pamiętnej nocy.

Zach Cregger jest uważany wszem i wobec za mistrza współczesnego horroru, który odpowiednio jest w stanie wyważyć budowanie napięcia i poczucia niepokoju z oszczędnymi, ale skutecznymi jumpscare'ami. Jedna z opinii krytykuje tylko finałowy akt, który nie dorównuje poprzednim dwóm. Opiniotwórca jest przekonany, że nie tylko on odniesie takie wrażenie.

Zniknięcia to trzymająca w napięciu i przerażająca historia, która opowiada o tym, jak społeczeństwo reaguje na traumatyczne wydarzenia. Jak łatwo jest wskazać kogoś innego palcem i oskarżać o coś, czego nie zrobił. To świetny komentarz społeczny i bardzo dobry horror, który nie stroni też od zabawnych momentów. Jest w nim sporo absurdalnego humoru, który porównywany jest do twórczości braci Coen.

Oto kilka opinii:

Zniknięcia - co wiadomo o filmie?

Reżyserem i scenarzystą horroru Zniknięcia jest Zach Cregger, twórca Barbarian. W obsadzie są między innymi Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Amy Madigan i Benedict Wong. Film ma poruszać takie tematy jak korupcja policji, nadużycia religijne i magiczne rytuały. Premiera w kinach jest zaplanowana na 8 sierpnia 2025 roku.

Wisienką na torcie jest fakt, że na stronie jest przedstawiona również inna historia, opisująca w formie artykułu zagadkę z ostatniego filmu reżysera, Barbarzyńcy. Możliwe, że obie produkcje rozgrywają się w tym samym uniwersum. A jeśli nie, to na pewno ciekawy easter egg dla fanów jego twórczości. Stronę promującą film Zniknięcia znajdziecie tutaj.

