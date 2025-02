Amazon Prime Video - premiery na marzec 2025 roku. Koło czasu, Obława i Bosch: Dziedzictwo

fot. Prime Video

Reklama

W marcu Amazon Prime Video przygotowało dużo zdrady i intrygi. Na platformie pojawi się 3. sezon Koła czasu , w którym protagonista zmienia się przez mroczną moc. W Obławie znana prawniczka będzie odkrywać tajemnice bliskich osób, a w ostatnim sezonie Bosch: Dziedzictwo ktoś zrujnuje życie protagonistów.

Produkcje na marzec 2025 roku na Prime Video

Koło czasu - 3. sezon

W trzecim sezonie Rand ponownie łączy siły ze swoimi przyjaciółmi w mieście Falme i zostaje oficjalnie uznany za Smoka Odrodzonego. Jednak zagrożenia dla Światłości rosną: Gdy więzi bohatera z przeszłością zaczynają się rozpadać, a skażona moc staje się coraz silniejsza, Rand staje się niemal nie do poznania dla swoich najbliższych sojuszników, Moiraine i Egwene.

Premiera 13 marca 2025 roku.

Tyler Perry: Obława

Obława w reżyserii Tylera Perry'ego to historia o wpływowej prawnicce Marley, która otrzymuje zadanie odkrycia prawdy o morderstwie męża swojej najlepszej przyjaciółki Feli. Z pomocą swojego chłopaka, prywatnego detektywa, Marley próbuje ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło i trafia do zdradzieckiego labiryntu pełnego oszustw i zdrady.

Premiera 20 marca 2025 roku.

Bosch: Dziedzictwo - 3. sezon

Śledztwo dotyczące morderstwa Kurta Dockweilera obnaża niebezpieczne sekrety i może zniszczyć życie głównych bohaterów. Zaginięcie rodziny nie daje spokoju Harry'emu Boschowi i zmusza go do zmierzenia się z ograniczeniami systemu sprawiedliwości. Honey „Mamona” Chandler bierze udział w zaciętym wyścigu o fotel prokuratora Los Angeles. Maddie Bosch zostaje uwikłana w serię włamań do domów.

Premiera 27 marca 2025 roku.