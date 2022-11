Zwierzogród+ z pierwszym zwiastunem. Powrót wielu bohaterów

fot. Disney+

Zwierzogród+ to nowy serial animowany, który stanowić ma spin-off Zwierzogrodu - dobrze przyjętego filmu z 2016 roku. W oficjalnym zwiastunie, który pojawił się na chwilę przed premierą, otrzymaliśmy dogłębne spojrzenie na nadchodzący twór. Produkcja powróci do losów sporej części bohaterów Zwierzogrodu. Niemniej jednak nie jest ona sequelem filmu animowanego. Zwierzogród+ zabierze nas do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, a bohaterzy otrzymają własne historie. Serial będzie rozwijał wiele pobocznych postaci i zagłębiał się w kwestie pominięte w filmie.

Zwierzogród+ - zwiastun

Nowy twór Disneya składać się będzie z 6. odcinków. Każdy odcinek skupi się na innej historii. Nie zabraknie w animowanej serii zwariowanych przygód i ciekawych rozwiązań. Wygląda na to, że serial pokaże więcej świata Zootopii, wykorzystując cały potencjał wprowadzony przez film. Oficjalny zwiastun wskazuje na świetną zabawę, dlatego zapraszamy do zapoznania się z najświeższym spojrzeniem na zbliżający się projekt.

Zwierzogród+ zadebiutuje na Disney+ 9 listopada.