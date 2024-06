Zrobienie kolejnej części trwało aż 30 lat. Eddie Murphy wyjaśnia, czego brakowało

Fot. Materiały prasowe

Poprzednia część filmu Gliniarz z Beverly Hills: Axel F ukazała się w 1994 roku, czyli aż trzydzieści lat temu. Eddie Murphy, który po raz czwarty wcieli się w głównego bohatera, Axela Foleya, wyjaśnił w rozmowie z portalem Screen Rant, dlaczego zajęło to aż tyle czasu. Okazuje się, że wszystkie poprzednie wersje scenariusza nie miały jednego ważnego składnika, który ostatecznie złożył wszystko w całość.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - czego brakowało?

Eddie Murphy wyjaśnił, że jego zdaniem postać Axela Foleya nie rozwijała się i poprzednie wersje scenariusza wyglądały dla niego jak typowa generyczna historia - brakowało w nich serca.

Powodem, dla którego ten film powstawał przez lata, lata i lata jest to, że we wszystkich wersjach scenariusza, które wcześniej widziałem, nie było żadnej ewolucji. "Teraz Axel wraca z nową misję" i "Potem wydarzyło się to". Generyczne rzeczy. "To się stało, a potem to się stało, a potem to się stało". I nic nie działało.

Ostatecznie okazało się, że dodanie wątku córki było tym, czego szukali cały ten czas.

A wtedy dodaliśmy ten element, że Axel był żonaty i nie jest już ze swoją żoną, mieli dziecko, z którym aktualnie nie jest blisko, wciąż wykonuje swój zawód, choć wielu jego rówieśników powoli odchodzi na emeryturę... Wszystko, co ma, to pracę i paskudną relację. W teorii powodem, dla którego Axel wrócił do Beverly Hills, są gliniarze i złodzieje, ale tak naprawdę chodzi o pogodzenie się z córką i tego typu sprawy. Kiedy dodaliśmy ten element, dopiero powstał film.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - opis fabuły

Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) znów patroluje ulice Beverly Hills. Razem z córką (Taylour Paige), której życie jest zagrożone, swoim nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi kumplami, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), postanawia udaremnić niecny spisek – i mocno podgrzać przy tym atmosferę.

Gliniarz z Beverly Hill 4 - premiera w Netflixie odbędzie się 3 lipca 2024 roku.

