Wyciekł zwiastun filmu Fantastyczna Czwórka. Przepotężny Galactus atakuje Ziemię

Fantastyczna Czwórka to popularna grupa superbohaterów, często nazywana pierwszą rodziną Marvela. W historii kina pojawiły się już trzy różne adaptacje tej historii, które jednak nie odniosły większego sukcesu. Wersja z 2015 roku jest wręcz uznawana za jeden z najgorszych filmów superbohaterskich. Teraz jednak Marvel Studios po raz pierwszy podjęło się adaptacji Fantastycznej Czwórki, a dzięki wyciekowi zwiastuna możemy mniej więcej zobaczyć, co szykują.

Fantastyczna Czwórka – zwiastun

Wyciek zwiastun nastąpił na reddicie. Obejrzyjcie zanim zostanie usunięty! To wideo różni się od tego zaprezentowanego w lipcu na San Diego Comic-Con, ponieważ teraz możemy zobaczyć prawdziwe sceny z filmu. Wówczas pokazano jedynie ujęcia przygotowane specjalnie na potrzeby zwiastuna, gdyż zdjęcia do filmu dopiero co się rozpoczęły. Niektóre sceny poprawiono w trakcie prac na planie.

Jeśli wideo nie otwiera się w miniaturce, trzeba kliknąć "view on reddit".

Fantastyczna Czwórka – obsada

W potwierdzonej obsadzie są Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka Pochodnia), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Stwór), John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser i Ralph Ineson jako Galactus. Za kamerą stoi Matt Shakman.

Potwierdzono, że akcja filmu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości w stylu retrofuturystycznych lat 60. W trakcie rozwijania fabuły bohaterowie mają trafić do głównego uniwersum MCU.

Premiera Fantastycznej Czwórki odbędzie się w lipcu 2025 roku.