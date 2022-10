Zwariowany świat Malcolma - będzie reboot? Bryan Cranston pracuje nad scenariuszem

fot. materiały prasowe

Zwariowany świat Malcolma to jeden z popularniejszych familijnych seriali komediowych początku XXI wieku, który opowiadał o dysfunkcyjnej rodzinie, próbującej pogodzić z sobą ścierające się temperamenty i różne osobowości. W tytułowego bohatera wcielał się Frankie Muniz. W obsadzie znajdowali się również Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield i Erik Per Sullivan.

Bryan Cranston, który grał ojca Malcolma, od dłuższego czasu głośno mówi o chęci powrotu do roli. W 2016 roku gwiazda Breaking Bad nawet wspomniała o rozmowach o potencjalnym filmie. Z kolei Frankie Muniz, który promuje obecnie reality show The Surreal Life w wywiadzie dla Fox News Digital opowiadał, że gdy występował w serialu, jako dziecko to nie oglądał go w telewizji. Dopiero po obejrzeniu z żoną wszystkich 151 odcinków zdał sobie sprawę nad czym pracował. Dodał również, że Bryan Cranston interesuje się wznowieniem serialu.

Mogę oddzielić się od bycia w serialu i oglądania go, jako fan. Chciałbym wiedzieć, co porabia ta rodzina. Wiem, że Bryan Cranston naprawdę interesuje się tym pomysłem i w pewnym sensie jest zaangażowany w pisanie scenariusza i rozkręceniem wszystkiego. Więc może coś się uda. Zgodziłbym się w 100 procentach. Ale nie wiem – zobaczymy, co się stanie.

